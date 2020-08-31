Гянджинский автомобильный завод будет продавать электробусы в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время предусматривается достижение договоренности с одним из крупных турецких городов по продаже электробусов, собираемых на Гянджинском автомобильном заводе (GAZ).

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Наблюдательного совета GAZ Ханлар Фатиев.

По его словам, предварительные переговоры между руководством города и представителями Гянджинского автомобильного завода завершены.

"Во всем мире практикуется эксплуатация электробусов, которые очень экологичны и выгодны с точки зрения экономии топлива. Собираемые в Гяндже электробусы вмещают 83 пассажира, имеют 26 сидений, оснащены кондиционером, информационным монитором, системой видеоконтроля, развивают скорость до 60 км/ч. Аккумуляторы заряжаются в течение шести минут. С 2019 года в Гяндже начата сборка электробусов марки «Е-321» современного дизайна», - сказал Фатиев.

Он добавил, что как в Баку и на Абшероне, так и в Гяндже, Сумгайыте и других городах и районах имеются все необходимые условия для работы электробусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)