Новые транспортные коридоры Каспийского моря повысили роль “Среднего коридора"

БАКУ /Trend/ - Новые транспортные коридоры, проходящие через Каспийское море, повысили роль “Среднего коридора".

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель генерального директора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Акпер Керимов, выступая на международном вебинаре «Евразийский узел и растущая роль «Среднего коридора» в период пандемии COVID-19».

По его словам, эти транспортные коридоры не только обеспечивают связь между странами, не имеющими доступа к международным водам, но и играют очень важную роль в получении доступа к европейским рынкам.

"Сотрудничество между коридорами увеличивает межрегиональную торговлю. В настоящее время «Средний коридор" считается самым безопасным и кратчайшим путем между Европой и Азией. Этот коридор также очень важен для таких стран, как Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан, которые не имеют выхода к океану, что обеспечивает их выход на глобальные рынки", - сказал Керимов.

Он отметил, что в январе-июне этого года переработка грузов в Бакинском порту составила 2,5 миллиона тонн, что на 27 процентов больше соответствующего показателя прошлого года.

Отметим, что в первом полугодии 2020 года был зафиксирован наибольший рост в перевалке сухих грузов через Бакинский международный морской торговый порт — до 401 тысячи тонн. За тот же период выросла доля крупных транспортных средств (грузовых автомобилей) - увеличилось на 14,4 процента до 17,173 тысячи единиц. Из них 11,776 тысячи (68,6 процента) следовали по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, а 5,397 тысячи (31,4 процента) - по маршруту Баку-Курык-Баку.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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