Панама открыла международное авиасообщение

Власти Панамы в понедельник возобновили международное авиасообщение, которое было закрыто в течение около семи месяцев в связи с пандемией. Об этом сообщило управление гражданской авиации латиноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ежедневно из аэропортов республики будут отправляться около 80 рейсов. По прибытии в Панаму путешественники должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста.

В марте правительство Панамы приостановило авиасообщение с другими странами для предотвращения распространения инфекции, в апреле в республике был введен полный карантин и режим комендантского часа. С июня ограничительные меры были смягчены. Возобновлена деятельность компаний, работающих в сферах строительства, городского благоустройства и добычи полезных ископаемых. Также открылись церкви, парки и спортивные комплексы, однако в соответствии с распоряжением властей страны они не должны заполняться более чем на 25%.

По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Панаме достигло 120 313, умерли более 2,4 тыс. человек.