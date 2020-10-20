Рейсы из Казахстана в ОАЭ, Беларусь, Германию и Украину сократят с 26 октября

В какие страны сократят рейсы, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что решением МВК 26 октября сокращается количество зарубежных авиарейсов с учетом зарубежной эпидемиологической ситуации.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 19 октября 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 26 октября 2020 года сокращается количество международных пассажирских рейсов в/из следующих стран:

1) ОАЭ – на 8 рейсов в неделю (с 24 до 16);

2) Беларусь – на 5 рейсов в неделю (с 9 до 4);

3) Германия – на 2 рейса в неделю (с 6 до 4);

4) Украина – на 2 рейса в неделю (с 3 до 1)», - говорится в сообщении ведомства.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, требование по наличию ПЦР теста и другие) и в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере улучшения эпидемиологической обстановки.