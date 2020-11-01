Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю

Транспорт 1 ноября 2020 10:26 (UTC+04:00)
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
Южнокорейские компании приглашены активнее выходить на туркменский рынок
Южнокорейские компании приглашены активнее выходить на туркменский рынок
Назван объём перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции в январе-сентябре 2020 года
Назван объём перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции в январе-сентябре 2020 года
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку техоборудования
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку техоборудования
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«Грузинская мечта» в третий раз побеждает на парламентских выборах Грузия 31 октября 23:42
Информация об обстреле армянской территории полная ложь и является очередной провокацией - минобороны Азербайджана Политика 31 октября 23:27
Эльчин Амирбеков индийским СМИ: Незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий будет положен конец Политика 31 октября 23:07
Пресс-секретарь президента Турции заразился коронавирусом Турция 31 октября 23:03
К 20:00 активность избирателей составила 56,11% - ЦИК Грузии Грузия 31 октября 23:00
В результате землетрясения в Измире погибло 37 человек - Эрдоган Турция 31 октября 22:01
Опубликованы результаты экзитполов парламентских выборов в Грузии Грузия 31 октября 21:42
Ваагн Чахалян объявлен в международный розыск Политика 31 октября 21:28
Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 36 человек (Обновлено) Турция 31 октября 21:20
Сожжение лесов в Шуше - преступление против человечности - Минэкологии Общество 31 октября 21:16
Завершилась процедура голосования на парламентских выборах Грузии Грузия 31 октября 21:01
Мы с вами! - министр по делам диаспоры Израиля Политика 31 октября 20:29
Названа статистика ракетных ударов Армении по мирным гражданам Азербайджана Политика 31 октября 20:12
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя военно-транспортные средства ВС Армении (ВИДЕО) Политика 31 октября 19:22
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 31.10.2020 Политика 31 октября 19:00
ЦИК Грузии: явка на парламентских выборах к 17:00 составила 45,77% Грузия 31 октября 18:39
Джавахский сепаратист умоляет армян приехать воевать в Карабах Политика 31 октября 18:33
Умер Шон Коннери Социум 31 октября 18:10
В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погиб 91, ранены 404 мирных жителя Азербайджана - Генпрокуратура Политика 31 октября 18:06
Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников - МИД Азербайджана Политика 31 октября 17:54
В Баку чтят память жертв землетрясения в Измире (ВИДЕО,ФОТО) Социум 31 октября 17:50
Попытки Армении вовлечь в конфликт третью сторону останутся безрезультатными - МИД Азербайджана Политика 31 октября 17:50
В Азербайджане объявлен детский конкурс поэтических произведений на патриотическую тему Культура 31 октября 17:42
ЦИК Грузии информирует о явке избирателей на парламентских выборах на 15:00 Грузия 31 октября 17:34
Армия Азербайджана не использует запрещенное оружие - минобороны Политика 31 октября 17:30
Армения наносит удары по населенным пунктам Азербайджана и после обращения сопредседателей МГ ОБСЕ - МИД Политика 31 октября 17:27
Азербайджанская армия полностью соблюдает все международные нормы - минобороны Политика 31 октября 17:22
Армения нанесла по мирным азербайджанским городам и селам 218 ракетных ударов Политика 31 октября 17:16
Атаки Армении на гражданское население должны восприниматься как военные преступления против человечности - МИД Азербайджана Политика 31 октября 17:11
В Азербайджане предпринимателям посредством электронной платформы предоставлены 107 млн манатов Финансы 31 октября 17:07
Несмотря на военные провокации Армении и коронавирус, экономика Азербайджана продолжает развиваться - Вюсал Гасымлы Экономика 31 октября 17:05
В результате армянской агрессии нанесен ущерб 17 религиозным памятникам, в том числе церкви - Вюсал Гасымлы Политика 31 октября 16:58
Азербайджан начинает строить нормальную жизнь на освобожденных от армянской оккупации территориях - депутат Политика 31 октября 16:43
Уничтожены боевая техника и живая сила ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 31 октября 16:35
В день проведения Женевских встреч армянские ВС выпустили по районам Азербайджана свыше 200 снарядов - помощник Президента Политика 31 октября 16:29
ВС Армении продолжают обстрел населенных пунктов Азербайджана - минобороны Политика 31 октября 16:13
Здесь армяне убегают, жмут на полный газ. Ала, вай-вай, Армения, гудбай! (ВИДЕО) Интересное 31 октября 16:11
Победа! - проект Бакинской академии хореографии в поддержку армии Азербайджана (ВИДЕО) Культура 31 октября 15:58
За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 386 человек Общество 31 октября 15:47
В Азербайджане выявлены 1095 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 547 человек Общество 31 октября 15:45
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла Общество 31 октября 15:41
В Венеции выразили протест против армянского террора (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:34
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Некоторые международные организации умалчивают о преступлениях Армении - эксперт Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:15
Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны - помощник Президента Политика 31 октября 15:10
Президент Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее Политика 31 октября 15:04
По состоянию на 12:00, явка избирателей составила 19,41 процента - ЦИК Грузии Грузия 31 октября 14:59
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Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - это не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, национальной гордости и международного права Политика 31 октября 14:35
В последнюю неделю октября золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР) Финансы 31 октября 14:30
Президент Ильхам Алиев: Я на протяжении месяца задаю вопрос откуда у Армении деньги на ведение этой войны, никакого ответа нет Политика 31 октября 14:30
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения остановилась Политика 31 октября 14:28
Ответ Президента Ильхама Алиева на заявление журналиста о турецких солдатах: Вы увидели их в Баку, а не в бою Политика 31 октября 14:25
Армения умышленно поджигает леса в Шуше - помощник Президента Азербайджана Политика 31 октября 14:25
Президент Ильхам Алиев в ответ на вопрос журналиста о демократии: Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие Политика 31 октября 14:20
С начала года из Азербайджана через порты Турции было перевалено свыше 30 тыс. тонн грузов Турция 31 октября 14:17
Президент Ильхам Алиев: Мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле решить данный вопрос политическим путем Политика 31 октября 14:15
Президент Ильхам Алиев: Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян Политика 31 октября 14:13
Президент Ильхам Алиев: Мы освобождаем территории не бомбами, одно за другим мы освобождаем территории, села, города силой бойцов Политика 31 октября 14:09
Президент Ильхам Алиев: Мы выполняем резолюции Совбеза ООН, которые 27 лет оставались на бумаге Политика 31 октября 14:08
Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии. Теперь Армения должна их учитывать Политика 31 октября 14:05
Президент Ильхам Алиев: До сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» были весьма агрессивны в отношении Азербайджана Политика 31 октября 14:02
Президент Ильхам Алиев: Чем больше мы обороняемся, тем больше территорий освобождаем Политика 31 октября 13:59
Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но Армения заслужила это Политика 31 октября 13:55
Победа будет за Азербайджаном и мы вернем наши территории - глава Русской общины (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 13:47
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