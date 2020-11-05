Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане

В Казахстане прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пленарном заседании Сената, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград», - сказал Берик Камалиев.

Планируется осуществлять таким путем экспорт кормовой ракушки и импорт товаров народного потребления.

«К 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок в данном направлении до 1,5 млн тонн», - добавил Берик Камалиев.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение, упрощающее передвижение казахстанских судов по внутренним водам РФ.