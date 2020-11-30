Отремонтированное паромное судно «Барда» передано в эксплуатацию

БАКУ/Trend/ - На судоремонтно-строительном заводе «Зых» завершился ремонт паромного судна «Барда», принадлежащего транспортной флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Как сообщает Trend со ссылкой на ASCO, проведены работы по сварке корпуса, трубоукладочные и электромонтажные работы, ремонт котла и водонепроницаемых дверей.

Кроме того, отрегулированы механические и электрические части палубных кранов, а также локомотивов.

Поверхность парома и вагонная палуба были дважды очищены и покрашены. Также были отремонтированы и заменены обивки диванов и кресел. Успешно завершив морские испытания, паром передан в эксплуатацию.

Отметим, что длина парома «Барда» составляет 154,5 метра, ширина 17 метров, а максимальная скорость – 13,9 узлов. Паром вмещает 54 вагона.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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