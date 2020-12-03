МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев
БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Киев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Полеты будут осуществляться с 14 по 28 декабря с периодичностью один раз в неделю по понедельникам.
Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Эти чартерные рейсы предназначены только для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Украину, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).
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