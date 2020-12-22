Росавиация утвердила приказ о допуске к ависообщению между Челябинском и Баку

БАКУ/Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) утвердило приказ о допуске российской авиакомпании Red Wings к выполнению международных перевозок в направлении Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Росавиацию, соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.

"Авиакомпания Red Wings в соответствии с документом получила разрешение на полеты из Челябинска (Россия) в Баку (Азербайджан). Компания может совершать рейсы два раза в неделю.

Авиакомпании «Алросе» (со штаб-квартирой в Якутии) дали допуск на еженедельные перелеты из Челябинска в Фергану (Узбекистан).

Авиакомпании «Северный ветер» выдали разрешение на отправление рейсов в Самарканд (Узбекистан)", - говорится в сообщении российского ведомства.

Отметим, что даты перелетов еще не утверждены.

Напомним, что на текущий момент из Челябинска нет прямых международных рейсов. Прямые вылеты за рубеж пока возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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