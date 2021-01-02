Увеличен железнодорожный транзит на туркмено-иранской границе

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный транзит на туркмено-иранской границе через терминал Сарахс за последние семь месяцев увеличился на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

Сообщается, что грузооборот через Сарахс из Туркменистана в Иран составил 200 тысяч тонн товаров.

Отмечается, что экспортируемые товары были направлены в иранские города Бендер-Аббас и Мирджаве.

Отметим, что ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы, связанный со строительством автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

Напомним, что ранее Туркменистан и Иран временно открыли коридор для движения автотранспорта на контрольно-пропускном пункте одноименных городов Сарахс (Туркменистан) – Сарахс (Иран).

При этом, еще раньше стороны закрыли границы из-за пандемии коронавируса, однако в начале мая, стороны в ходе видеоконференции рассмотрели вопросы активизации транспортных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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