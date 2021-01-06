В 2020 г. Бакметрополитен работал всего 164 дня

БАКУ/Trend/ - Деятельность ЗАО "Бакинский метрополитен" является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19) сфер Азербайджана в 2020 году.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, в 2020 году впервые в истории подземного транспорта столицы были дни без пассажиров и поездов.

"По плану метрополитен должен был обслужить 228 миллионов пассажиров за прошлый год. Однако в связи с приостановлением процесса перевозок в метро эти показатели почти в три раза меньше. За 2020 год подземным транспортом было перевезено всего 74,7 миллионов пассажиров.

"В течение 2020 года деятельность Бакинского метро несколько раз приостанавливалась. Впервые в истории метрополитена последние три дня марта месяца метрополитен работал только три часа: утром с 7 до 9 часов и вечером с 5 до 8 часов. Станции метро, деятельность которых с 22:00 часов 31 марта 2020 года была приостановлена впервые за долгое время, вновь открыли свои двери для пассажиров 9 мая. А с 4 июня деятельность была приостановлена только по выходным дням (суббота и воскресенье). В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 3 июля 2020 года № 236 "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого карантинного режима" с 00:00 4 июля пассажироперевозки были приостановлены во второй раз. На этот раз метрополитен открылся 14 сентября. Очередное решение Кабмина закрыло двери бакметро 19 октября 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении ЗАО.

Таким образом, как отметили в пресс-службе бакинского метро, в течение 2020 года метрополитен не обслуживал своих пассажиров 202 дня. За 164 дня деятельности метро перевозка пассажиров заняла всего 5 часов за три дня с 29 по 31 марта.