Строительство аэропорта в Физули даст толчок развитию городов этого района в качестве важного регионального транспортного узла

БАКУ/Trend/ - Физули является удобной площадкой для обслуживания всех освобожденных территорий Азербайджана, сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, в Физули, который является равнинной территорией в отличии от других городов и населенных пунктов, строительство аэропорта удобнее всего.

«В первую очередь, будут построены взлетно-посадочные полосы, и в этом плане данная локация является наиболее выгодной для строительства. С другой стороны, Физули является одним из важных региональных транспортных узлов: через Физулинский район проходит важная железная дорога, автомобильные магистрали в направлении Зангилана, Нахчывана, автотрасса в сторону Агдама, Ходжавенда», - сказал Велизаде.

Он отметил, что строительство аэропорта даст толчок развитию городов этого района в качестве компонентов важного регионального транспортного узла.

«Естественно, основная цель строительства аэропорта - это обеспечение максимально короткого и удобного пути доставки пассажиров и грузов в Шушу, которая объявлена культурной столицей Азербайджана», - добавил политолог.

«Строительство такого многофункционального объекта, который будет обслуживать как пассажиров, так и принимать грузы, полностью оправдано как с экономической, так и с материальной точки зрения, потому что данный район является огромной стройплощадкой, где наряду с железными и автомобильными дорогами необходима организация и воздушного сообщения. Строительство аэропорта оправдает все средства, вложенные в этот проект, а также поспособствует оптимизации грузовых и пассажирских перевозок», - сказал он.

Велизаде также подчеркнул, что новый аэропорт в Физули позволит полностью охватить систему авиасообщений всей страны.

"Все современные международные аэропорты Азербайджана построены в таких городах как Загатала, Габала, Гянджа, Ленкорань, Нахчыван, Баку. Строительство Физулинского аэропорта позволит охватить всю Юго-Западную часть Карабахского региона Азербайджана", - подытожил Велизаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)