Власти США требуют отзыва 3 млн машин Ford
Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США потребовало от компании Ford отзыва 3 млн автомобилей из-за возможных дефектов подушек безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ведомство также требует отзыва около 5,8 тыс. транспортных средств производства японского концерна Mazda по причине аналогичной проблемы. NHTSA уже отклонило прошения обоих производителей об отмене решения.
Потенциально дефективные подушки безопасности Ford были произведены японской фирмой Takata. В ноябре 2020 года американский автоконцерн General Motors отозвал приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных Takata.
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