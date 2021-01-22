Судоремонтный завод "Бибиэйбат" завершил ремонт плавучего крана "Рамиз Гаджиев"

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт плавучего крана "Рамиз Гаджиев", принадлежащего флотилии Каспийского морского нефтяного флота.

Как сообщили Trend в ASCO, в рамках работ, проводимых на судоремонтном заводе "Бибиэйбат", был отремонтирован кран грузоподъемностью 40 тонн.

"В ходе работ, был проведен ремонт главных двигателей, насосов, трубных систем, отрегулированы вспомогательные двигатели. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами",- отмечается в сообщении ASCO.

Помимо этого, подводная и надводная части плавучего крана были очищены и покрашены. В подводной и надводной частях корпуса заменены поврежденные участки. Кроме того, были отремонтированы: подвижно-рулевой комплекс, низкопольные арматуры, протекторные установки.

После завершения ремонта, плавучий кран "Рамиз Гаджиев" успешно прошел тестирование и был отдан в дальнейшую эксплуатацию.

Отметим, что основными направлениями деятельности судоремонтно-строительного завода «Зых», а также судоремонтного завода «Бибиэйбат» являются ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление различных запасных частей на основе заказов.

Напомним, что в 2020 году на судоремонтно-строительном заводе «Бибиэйбат» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) было отремонтировано 71 судно: на 24 судах был проведен капитальный ремонт, на 30 – доковый и 17 – текущий ремонт. Пять из них принадлежат ASCO, 60 - Каспийскому морскому нефтяному флоту и шесть - другим организациям.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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