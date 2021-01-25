Логистические компании Туркменистана и Казахстана договорились о сотрудничестве
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Скоро начнется строительство ж/д терминала между Ираном и Азербайджаном - губернатор иранской провинции
В UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг» (ФОТО)
В международные организации направлен отчет в связи с бесчеловечным обращением армянской стороны с азербайджанскими пленными
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию
Тело погибшего на турецком судне азербайджанца планируется отправить в Азербайджан 26 января - МИД Азербайджана
Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО)
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу
Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО)