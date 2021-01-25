Казахстан работает над запуском паромного сообщения с портами Туркменбаши и Махачкала

Транспорт 25 января 2021 15:54 (UTC+04:00)
Казахстан работает над запуском паромного сообщения с портами Туркменбаши и Махачкала
Банеры на фронтоне здания Киноцентра &quot;Низами&quot; в форме билетов с датами освобождения от оккупации азербайджанских городов (ФОТО)
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