Азербайджанское OOO ADY Container о транспортировке турецких грузов в направлении Китая

БАКУ /Trend/ - Началась транспортировка новых видов грузов из Турции в Китай по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс (БТК), сообщили Trend в пятницу в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

Согласно информации, ADY Container продолжает мероприятия в рамках процесса диверсификации маршрутов и увеличения транзитных возможностей нашей страны.

"Поезд, следующий из Анкары (Турция) в город Сиань (Китай) – это новый логистический продукт, представленный ООО ADY Container совместно с партнерами в Турции, Грузии и Казахстане", - добавили в компании.

Было отмечено, что поезд состоит из 40-футовых контейнеров в количестве 42 единиц.

"Этот очередной экспортный поезд Турции, перевозящий неорганические вещества, используемые в промышленности, будет двигаться по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс и после прибытия в Бакинский порт будет отправлен в город Актау в Казахстане с помощью фидерного судна", - добавили в ООО.

Отметим, что операторами поезда являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

"Поезд преодолеет путь в 7,792 тысячи километров", - добавили в ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev