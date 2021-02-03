AZAL начинает выполнять специальные рейсы Баку-Москва-Баку

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с 17 февраля приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку-Москва-Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Полеты будут выполняться в аэропорт «Домодедово» два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Билеты на данные рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az.

Пассажирам авиарейса по направлению Баку-Москва следует:

- иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в РФ в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-russia;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, представлен на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics;

Пассажирам рейса по направлению Москва-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем российских клиник, в которых будут выдавать справки с QR-кодом, также можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-russia. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Для пассажиров обоих направлений следует:

- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса;

- ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке: https://youtu.be/3sJKpjxP4IA