В АЖД ожидается повышение экономической эффективности текущих инвестпроектов

БАКУ/Trend/ - Создание «Азербайджанского инвестиционного холдинга» и передача ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в его управление окажет положительное влияние на увеличение экономической эффективности реализуемых инвестиционных программ, повышение их конкурентоспособности, а также улучшению финансовой устойчивости.

Об этом, как сообщили в среду Trend в дочерней компании ЗАО АЖД – ООО ADY Express, сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

Он отметил важность совместных усилий в деятельности государственных предприятий, в частности в плане развития железнодорожного сектора, повышения его эффективности, совершенствования корпоративного управления.

Кроме того, в ООО отметили, что структурным подразделениям ЗАО «АЖД» даны указания подготовить и представить отчеты о проделанной работе и предстоящих задачах в области права, финансов, человеческих ресурсов и международного сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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