Единая транспортная стратегия Азербайджана поспособствует развитию отраслевых структур

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев обсудил с руководителями транспортных структур страны вопросы разработки единой транспортной стратегии.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, были обсуждены и вопросы согласованной реализации проектов по восстановлению транспортно-коммуникационной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Рашад Набиев сказал, что для повышения эффективности деятельности, гармонизации стратегий развития отраслевых транспортных структур с общей стратегией развития страны и обеспечения взаимной координации существует необходимость в единой транспортной стратегии.

"Эта стратегия обеспечит слаженность при реализации проектов транспортными структурами, устранение существующих сложностей в согласовании взаимодействия видов транспорта, эффективное использование бюджетных средств и земельного фонда", - добавил он.

Кроме того, участники встречи подробно рассказали о текущем состоянии транспортного сектора страны, деятельности сферы в период пандемии и перспективах.

Отметим, что во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев, директор Государственного морского агентства при минтранспорта Гудрат Гурбанов, директор Государственного агентства гражданской авиации при минтранспорта Ариф Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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