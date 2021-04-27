В Азербайджане будет создана инфраструктура для экологически чистых автомобилей

БАКУ/Trend/ - Подготовлены предложения по созданию в Азербайджане инфраструктуры для экологически чистых электромоторных транспортных средств.

Об этом сказали во вторник Trend в Государственной службе автомобильного транспорта (DANX) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным госслужбы, в рамках реализации «Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019–2023 годы» подготовлены и направлены на рассмотрение в соответствующие госструктуры предложения по созданию инфраструктуры для экологически чистых электромоторных транспортных средств.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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