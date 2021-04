Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Boeing о расширении флота (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Silk Way West Airlines подписала договор купли-продажи с компанией Boeing с целью расширения флота. Соглашение было подписано 28 апреля 2021 года на церемонии в Баку, на которой присутствовали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рашад Набиев, президент Silk Way Group Заур Ахундов, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской Республике Эрл Д. Литценбергер и президент Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. Инвестиция знаменует собой еще один шаг в расширении международной сети Silk Way West Airlines для удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки.

Согласно соглашению, Silk Way West Airlines приобретает пять дальнемагистральных двухдвигательных грузовых самолетов с большой грузоподъемностью Boeing 777 Freighter, поставка которых запланирована на 2023-2027 годы.

Это первый заказ Boeing 777 Freighter в Каспийском регионе и Средней Азии. Boeing 777 Freighter является самым большим двухдвигательным грузовым самолетом в мире, дальность полета которого при максимальной коммерческой загрузке 102 000 килограмм составляет 9 200 километров, что позволяет авиакомпании снизить эксплуатационные расходы.

«Мы приветствуем подписание контракта между Boeing, крупнейшей аэрокосмической корпорацией в мире, и Silk Way West Airlines, ведущей грузовой авиакомпанией Азербайджана. Мы работаем над созданием интегрированной транспортной сети в Азербайджане, и авиаперевозки играют в этом решающую роль. Я считаю, что этот контракт поможет укрепить позиции Азербайджана как регионального транспортного узла и надежного партнера в области международной торговли и коммерции», - сказал Рашад Набиев, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

«Подписание этого соглашения – новая веха в развитии нашей компании. Я уверен, что приобретение этих воздушных судов и начало реализации данного проекта еще больше укрепят лидирующие позиции компании на мировом рынке грузовых авиаперевозок в последующие 15-20 лет», - заявил Заур Ахундов, президент группы компаний Silk Way Group.

В свою очередь, президент Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил отметил: «Silk Way West Airlines стремительно расширяет географию маршрутной сети. С учетом прогноза роста глобального рынка грузоперевозок более чем на 60% в течение 20 лет, новый заказ поможет перевозчику удовлетворить спрос на рынке торговли и электронной коммерции в СНГ, Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Мы рады сотрудничеству с Silk Way West Airlines и с удовольствием расширим существующий парк Boeing 747 Freighter авиакомпании самолётами Boeing 777 Freighter, которые отличаются высокой грузоподъемностью и экономией топлива».

Сделка знаменует собой дальнейший шаг в стремлении Silk Way West Airlines расширить свое присутствие на мировом рынке грузовых авиаперевозок и укрепляет установившиеся прочные отношения между ведущим авиаперевозчиком в Каспийском регионе и крупнейшей в мире аэрокосмической корпорацией.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией в Каспийском регионе с годовым грузооборотом 350 тыс. тонн. Базируясь в Международном аэропорту Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 постоянных рейсов по более чем 40 направлениям по всему миру.

Boeing – крупнейшая в мире аэрокосмическая корпорация и самый крупный производитель самолетов в совокупности: гражданских и военных. Кроме того, компания является разработчиком и производителем вертолетов, космических кораблей, ракет-носителей, телекоммуникационных спутников, систем обороны, передовых информационных и коммуникационных систем. Являясь крупнейшим экспортером США с точки зрения объемов продаж, компания обслуживает заказчиков в более чем 150 странах и эффективно использует свою международную сеть поставщиков.