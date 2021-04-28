AZAL приостановил выполнение некоторых рейсов в Турцию
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливает выполнение ряда рейсов из Азербайджана в Турцию.
Как сообщил в среду Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, приостанавливаются рейсы по направлениям Баку - Стамбул и Баку - Анкара.
"Отменяются рейсы Баку - Стамбул - Баку с 29 апреля по 16 мая текущего года, а также рейсы Баку - Анкара - Баку - с 29 апреля по 13 мая", - сказал он.
Кроме того, перенесен первый рейс Баку - Анталья - Баку, запланированный на 12 мая 2021 года.
"Билеты авиакомпании AZAL можно вернуть (без штрафов) или обменять на билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines", - сказал Кесамански.
Отметим, что рейсы по другим направлениям будут выполняться без изменений.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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