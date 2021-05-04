Российская авиакомпания будет летать из Норильска в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания NordStar с 21 мая начнет выполнять рейсы по маршруту Норильск - Уфа - Баку, сказали во вторник Trend в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Самолеты NordStar будут летать в Баку раз в неделю - по пятницам.

"Вылет из Баку в Норильск - в 18:50 по местному времени; из Норильска в Уфу - в 22:35 (GMT +3), прилет из Уфы в Баку - в 17:10 (GMT +3)", - сказали в аэропорту.

Напомним, что въезд на территорию Азербайджана в связи с эпидемиологической ситуацией разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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