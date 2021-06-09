Туркменистан присоединится к Таможенной конвенции, касающейся контейнеров
БАКУ /Trend/ - Туркменистан присоединится к Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Согласно информации, в стране принят закон «О присоединении к Таможенной конвенции, касающейся контейнеров».
Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, нацелена на упорядочение процессов доставки грузов с применением контейнеров в системе мультимодальных перевозок.
Положения конвенции предусматривают, в том числе упрощение процедур при пересечении контейнерами таможенных границ.
Напомним, что в Туркменистане в начале мая вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция).
В целях усовершенствования таможенной системы ранее в Туркменистане обсуждалось присоединение к Киотской конвенции. Отмечалось, что это поспособствует наращиванию взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана с другими странами, а также развитию внешнеторговой деятельности страны.
Оптимизация международного сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе является одним из неотъемлемых факторов достижения Целей устойчивого развития.
Ранее в Международном союзе автомобильного транспорта отметили, что при внедрении Автоматизированной системы обработки таможенных данных (ASYCUDA) в Туркменистане рекомендуется учет интеграции модулей EPD и e-TIR.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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