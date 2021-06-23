Узбекистан увеличит число рейсов из Самарканда в Стамбул

Uzbekistan Airways увеличит регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airways.

По сообщению Uzbekistan Airways, с июля этого года будут возобновлены регулярные рейсы между Стамбулом и Самаркандом.

Отмечается, что рейсы по маршруту Самарканд - Стамбул - Самарканд будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Ранее Uzbekistan Airways сообщила о восстановлении регулярных рейсов из Ургенча в Стамбул. По сообщению Uzbekistan Airways, регулярные рейсы между Стамбулом и Ургенчем будут восстановлены с 4 июля этого года.

Отмечается, что рейсы по маршруту Ургенч - Стамбул - Ургенч будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

В мае Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане сообщила, что Узбекистан приостановил полеты в Турцию и Индию до улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.

Так, с 10 мая все чартерные рейсы из Узбекистана в Индию и Турцию были приостановлены до улучшения эпидемиологической ситуации.

Также аэропорты Ферганы, Ургенча и Самарканда не принимали самолеты из Стамбула до 1 июня.

Кроме того, на паритетной основе сокращены рейсы по маршруту Ташкент-Стамбул.