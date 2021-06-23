Узбекистан запустит первый пробный агроэкспресс в Россию

Первый пробный агроэкспресс (поезд примерно с 40 вагонами) из Узбекистана в Россию планируется запустить осенью 2021 года, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Агрологистический оператор «UzAgroLogistics Centers», АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития логистического коридора Россия – Узбекистан и перевозке агропромышленных экспортных и импортных грузов в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах «Агроэкспресс». Это позволит вывести услуги по доставке на экспорт продукции агропромышленного комплекса Узбекистана и прием встречных импортных грузов из России на новый качественный уровень.

Первый пробный "Агроэкспресс" (порядка 40 вагонов) из Узбекистана в Россию планируется запустить осенью 2021 года. Этим же железнодорожным составом будет обеспечен встречный поток импорта из России в Узбекистан.

Меморандум подписали генеральные директора ООО «Uzagrologistics Centers», АО «РЭЦ», АО «РЖД Логистика» Ноуфальбек Сабиров, Вероника Никишина и Дмитрий Мурев.

«Проект прорабатывался Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан, АО Российский Экспортный Центр и АО РЖД Логистика, которыми в ходе переговоров была определена необходимость двустороннего содействия в развиии прямых поставок агро-продовольственной продукции и сокращении реэкспорта через третьи страны, — сказал Ноуфалбек Сабиров. — Это одинаково выгодно и поставщикам в Узбекистане, и конечным потребителям в России. Документом определены маршруты транспортировки со станции Селятино в России до станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане, а также предусмотрена возможность расширения охвата за счет других направлений».

Вопрос организации логистического коридора Россия-Узбекистан был проработан в рамках реализации задач и возможностей, обозначенных в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-4406 от 29.07.2019 г. «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности», Постановлении Кабинета министров Республики Узбекистан №761 от 11.11.2019 г. «О мерах по реализации проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием АБР», а также в рамках проекта по созданию Агро-логистических центров.

Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон в области развития и поддержки проекта логистического коридора Россия – Узбекистан посредством запуска ускоренных железнодорожных контейнерных поездов «Агроэкспресс» и в целом совершенствование логистики продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, документ подразумевает реализацию сторонами иных совместных проектов в сфере развития несырьевого неэнергетического экспорта, экспорта транспортных услуг, а также продвижения других сопутствующих работ и услуг.

"В первом квартале 2021 года экспортные поставки из России в Узбекистан увеличились на пять процентов, достигнув почти одного миллиарда долларов. Полноценный запуск проекта сформирует взаимовыгодные целевые маршруты и обеспечит российских экспортеров комплексным логистическим сервисом и бесперебойным каналом поставки российской продукции в Узбекистан, что может качественно отразиться на годовых показателях товарооборота двух стран в целом", — подчеркнула Вероника Никишина.

В свою очередь Дмитрий Мурев отметил большой потенциал организации регулярного сервиса между Россией и Узбекистаном «РЖД Логистика», тем более особую роль играет использование железнодорожного транспорта как более надежного и экологичного способа доставки по сравнению с автотранспортом. По его словам, возможность использования специализированного подвижного состава позволит гарантировать сохранность даже самых чувствительных к транспортировке грузов, а организация эффективной непрерывной логистической цепи из России в Узбекистан и обратно откроет возможности для существенного увеличения показателей товарооборота между Россией и Узбекистаном. В прошлом 2020 году этот показатель вырос по сравнению с 2019 годом более чем на 15%.