В Азербайджане электрофицировано порядка 60% железных дорог

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из общей протяженности железных дорог в 4 271 километр электрофицировано порядка 60 процентов в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал советник председателя правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Физули Гулиев на мероприятии на тему «Повышение эффективности электроснабжения железнодорожного транспорта и тяговой системы электровозов».

По его словам, Азербайджан, посредством таких транспортных коридоров, как Баку-Тблиси-Карс (БТК) и Север-Юг, может перевозить грузы по ряду направлений, в том числе в Грузию, Турцию, Россию, страны Центральной Азии и Китай.

«Кроме того, в рамках модернизации инфраструктуры из общей протяженности железных дорог в 4 271 километр электрофицировано порядка 60 процентов в соответствии с современными стандартами. С 2010 года железные дороги Азербайджана стремительно развиваются, что в первую очередь связано с их электрификацией и обновлением локомотивного и вагонного парка», - сказал Гулиев.

Работы по обновлению локомотивного и вагонного парка продолжаются, отметил советник.

«Проводимые железными дорогами Азербайджана и французской компанией Alstom работы способствуют сокращению потребления электроэнергии и автоматизации процессов управления железнодорожным транспортом. Работы по обновлению электрической инфраструктуры успешно продолжаются», - сказал Гулиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)