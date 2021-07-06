Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках (Интервью)

Транспорт 6 июля 2021 08:00 (UTC+04:00)
Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках (Интервью)

БАКУ /Trend/ -Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках. Об этом в интервью Trend сказал советник министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Байрамов.

Байрамов рассказал о новых правилах распределения бланков разрешений среди перевозчиков, что является важным экономическим средством в международных перевозках автомобильным транспортом. По его словам, в соответствии с достигнутой договоренностью этот процесс будет осуществлять Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Прежде всего, он отметил, что организация процесса распределения посредством Общественного объединения, в котором представлены перевозчики, осуществляется с целью улучшения механизма реализации. В соответствии с законодательством полномочия по-прежнему остаются в сфере регулирования Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Основная цель – оперативное устранение недостатков в международных перевозках автомобильным транспортом и формирование усовершенствованного механизма с участием перевозчиков, независимых экспертов и других заинтересованных в этом процессе сторон. В соответствии с требованиями закона об общественном участии государство должно приглашать частный сектор и неправительственные организации к активным действиям. Меморандум, подписанный с целью выявления нарушений законов, любых аспектов, которые могут быть упущены, обеспечения участия предпринимателей в процессе принятия решений государством и правительством, несомненно, поможет министерству работать более эффективно для решения самых детальных проблем национальных перевозчиков.

Кроме того, Байрамов подчеркнул, что прозрачная среда распределения требует новых стандартов, различных точек зрения и обмена мнениями. Распределение бланков разрешений новым составом, по новым правилам и критериям имеет целью именно создание полностью прозрачной среды.

"Обратите внимание, что процесс распределения между перевозчиками-предпринимателями будет контролироваться не только государственной структурой – перевозчики и независимые эксперты будут иметь право контролировать и вмешиваться в процесс. Это решение не будет выполняться местными сотрудниками госструктуры. Если мы посмотрим на опыт стран, которые прошли большой путь развития, то увидим, что партнерские проекты имеют особое значение. По сути, это сотрудничество означает создание атмосферы диалога с предпринимателями. Этот меморандум послужит основой для других направлений сотрудничества в плане более тесного взаимопонимания между государством и предпринимателями, совместного участия в решении проблем, налаживания коммуникации без посредников при выдвижении инициатив и предложений", - сказал советник министра.

Он напомнил, что глава государства подчеркнул, что «Государственно-частное партнерство должно основываться на более конкретных проектах».

"Подписанный меморандум можно оценить как один из конкретных проектов в сфере международных перевозок. А конкретный проект, естественно, создаст большие возможности для предпринимателей с точки зрения защиты их интересов. Хочу отметить, что политические и экономические отношения между странами играют очень важную роль при обмене бланков разрешений на перевозки на основе квот. ABADA имеет право участвовать в международных переговорах в связи с перевозками, выражать требования предпринимателей, которых она представляет, и участвовать в борьбе за реализацию этих требований в той же среде, что и государство", - добавил Рашад Байрамов.

Советник министра заявил, что в общей сложности только два предпринимателя из 130 перевозчиков выступили против известного соглашения.

"Думаю, это допустимая погрешность. Здесь важно отметить один факт: бланки разрешений относятся к категории документов для ограниченного обмена. Что это значит? То есть существует лимит, по которому осуществляется обмен квотами. И, конечно, предприниматели, которые хотели использовать эти бланки в пределах этого лимита, а также имевшие право на услугу, представленную в перевозке, не могли получить бланки разрешений. К сожалению, в законодательстве пока нет конкретных критериев для получения разрешений на перевозки. Именно ABADA будет организовывать распределение, представив эти критерии в виде стандартов в соответствии с общепринятой мировой практикой. И воспользоваться этой возможностью сможет каждый", - сказал Байрамов.

Говоря о передаче полномочий министерством именному этой Ассоциации, он сообщил, что ведомство не доверило выполнение процесса распределения какой-либо другой структуре.

"Мы привлекли к участию в распределении заинтересованную сторону, к которой относятся предприниматели-перевозчики. ABADA – общественное объединение, в котором представлены перевозчики. Организация создана в 1993 году и является некоммерческим юридическим лицом, охватывающим всю территорию Азербайджана. Это единственная ассоциация с почти 30-летним опытом работы в этой области. В то же время, хотелось бы отметить, что во всем мире есть аналогичные факты вовлечения ассоциаций и объединений автомобильных перевозчиков в процесс распределения. Например, в братской Турции это распределение осуществляется Международной ассоциацией перевозчиков (UND), в России – Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), а в Беларуси – аналогичной ассоциацией (БАМАП). Применение проверенного опыта в нашей стране также внесет важный вклад в государственно-частное партнерство", - подытожил советник министра Рашад Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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