Россия рассматривает возможность запуска круизов по Каспийскому, Азовскому и Черному морям

БАКУ/Trend/ - Круизная компания «Мостурфлот» (Россия) рассматривает возможность запуска круизов на лайнере «Петр Великий» по трем морям – Каспийскому, Азовскому и Черному.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

По ее словам, разработаны несколько маршрутов, которые объединяют круизы по Волге и по трем морям.

«Одной из круизных линий является маршрут из Москвы по всей Волге до Астрахани, с выходом в Каспийское море и до Баку. Другой маршрут, который нами разработан, – это круиз с выходом из Баку по Каспийскому морю, дальше по Волго-Донскому каналу в Азовское море и до Сочи в Черном море. Также рассматривается возможность запуска маршрутов до Турции, для которых тоже можно будет использовать строящийся в Астрахани лайнер "Петр Великий"», – добавила она.

Гончарова отметила, что «Петр Великий» можно использовать и для кругового круиза по Каспию с заходом в пять государств: «Для этого в российской части маршрута, в городах Махачкале и Дербенте, необходимо построить портовую инфраструктуру с соответствующими пунктами пропуска».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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