Паромное судно «Азербайджан» вызвало интерес у ряда официальных лиц Узбекистана и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Паромное судно «Азербайджан» вызвало интерес у ряда официальных лиц, сообщили в среду Trend в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как отметили в ASCO, министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов, а также некоторые официальные лица Казахстана посетили паромное судно «Азербайджан» типа RoPax, принадлежащее ЗАО.

"Капитан Аяз Пирмурадов проинформировал гостей о возможностях и технических показателях парома. Он отметил, что длина уникального судна составляет 154,5, ширина - 17,7 и высота - 7,5 метра.

Паром по своей грузоподъемности лидирует среди других судов на Каспии.

"Он вмещает 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR)", - сказали в ЗАО.

Отметим, что официальные лица ознакомились с паромом в казахстанском порту Курык.

Паромное судно «Азербайджан» типа RoPax было введено в эксплуатацию первого марта 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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