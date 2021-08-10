ЕС решил не возобновлять связанные с пандемией ограничения на поездки из США

Евросоюз принял решение не возобновлять ограничения на въезд путешественников из США, несмотря на рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в течение следующих двух недель в ЕС будут пристально следить за ситуацией, учитывая быстро меняющуюся эпидемиологическую обстановку.