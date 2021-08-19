Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов

Казахстанская транспортно-экспедиторская компания PTC Cargo организовала перевозку более 200 международных поездов в составе 11 000 крупнотоннажных контейнеров, передает Trend со ссылкой на Tengrinews.

Согласно информации, чуть больше двух месяцев на границе с Китаем (пограничный переход "Достык-Алашанькоу") работает Dostyk Trans Terminal для перевалки грузов и контейнеров с железнодорожной колеи 1 435 миллиметров на колею 1 520 миллиметров.

С момента его открытия на территорию Казахстана из Китая ежесуточно принимается, обрабатывается и отправляется в среднем на 3 контейнерных поезда больше, чем ранее. В ближайшее время эта цифра увеличится до 6 контейнерных поездов в сутки. А с 2022 года Dostyk Trans Terminal будет готов формировать и отправлять до 12 контейнерных поездов.

А это значит, что грузопоток в направлении Китай-Европа-Китай через Казахстан вырастет в разы. Это значительный вклад в развитие транзитного потенциала страны, о котором много лет говорят на государственном уровне. Примечательно, что реализован проект на частные инвестиции.

Управляющей компанией грузоперевалочного терминала является казахстанская транспортно-экспедиторская компания "PTC Cargo". С 4 июня ею организована перевозка более 200 международных поездов в составе 11 000 крупнотоннажных контейнеров. Основные направления грузов: Китай-Европа-Китай, Китай-страны Центральной Азии, Китай-Россия.

"Через станцию Достык проходит 70 процентов контейнерного потока между Китаем и Европой. Большую часть грузов принимает контейнерная площадка Dostyk Trans Terminal. Увеличение транзитного потенциала Казахстана – одна из стратегических задач страны, и мы делаем все возможное, чтобы максимально ее реализовать", – сказал генеральный директор "PTC Cargo" Шынгыс Тулеушин.

Несмотря на пандемию и карантин, объем транзитных контейнерных перевозок в Казахстане растет, по итогам прошлого года - на 65 процентов, составив 517,5 тысячи контейнеров.

Как рассказал Шынгыс Тулеушин, в рамках развития терминала "PTC Cargo" разрабатывает модели мультимодальных услуг. "Интересной для клиентов будет услуга по приему автогрузов с дальнейшим перегрузом в контейнерные поезда. Примером этих услуг является заказ на перевозку литиевых батарей, которые планируется отгружать на терминале по модели авто+жд", – добавил глава "PTC Cargo".

Кроме этого, компания предлагает отправку контейнерных поездов по альтернативному маршруту в Европу и предлагает отработанный сервис через пограничные переходы Изов/Славкув (Польша), Чоп/Батево/Будапешт (Венгрия). Имеется возможность предоставления сервиса как one way, так и round trip.