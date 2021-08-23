Казахстан восстановит прямые рейсы в Великобританию

Air Astana восстанавливает прямые рейсы из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в международный аэропорт Хитроу, передает Trend со ссылкой на BaigeNews.kz.

Сообщается, что самолеты в данном направлении начнут курсировать с 18 сентября с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

"Полеты будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере A321LR. Продолжительность полета составит в Лондон семь часов 15 минут, обратно – шесть часов 30 минут", — говорится в сообщении.

Пассажирам, путешествующим в Великобританию, необходимо иметь справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства. ПЦР тест должен быть сделан за три дня до вылета и строго соответствовать требованиям Великобритании.

В июне сообщалось, что за четыре месяца текущего года количество авиапассажиров в Казахстане увеличилось на 47 процентов - 2,5 миллиона человек. Кроме того на 39 процентов увеличилось количество обслуженных пассажиров в аэропортах.