БАКУ /Trend/ - В Туркменистане организована первая тестовая отправка грузового экспресс-поезда по маршруту Самандепе – порт Туркменбаши, передает Trend со ссылкой на «Бизнес Туркменистан».

Согласно информации, открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) и ОАО Demirýollary (Железные дороги Туркменистана) совместно разработали специальные расписания для грузовых экспресс-поездов, с которыми можно заказать и комплексное транспортно-логистическое обслуживание, включающее все этапы перевозки.

Сообщается, что в среду, 15 сентября 2021 года, компаниями была организована первая тестовая отправка экспресс-поезда по маршруту Самандепе – порт Туркменбаши. Поезд, состоящий из 40 вагонов, прибыл в международный морской порт Туркменбаши через трое суток.

Компании предлагают отправку грузов с помощью нового сервиса по маршрутам Солтанбент – порт Туркменбаши, Самандепе – порт Туркменбаши, Самандепе – Сарахс, порт Туркменбаши – Фарап, а также Рухыбелент – порт Туркменбаши.

Кроме того, недавно TULM содействовал реализации проекта экспресс-поезда грузов в контейнерах из Турции в Узбекистан через территорию Туркменистана.

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» был создан в июле 2018 года. Основная задача компании заключается в эффективном использовании возможностей международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Туркменистана, а также в способствовании увеличению объемов транзитных грузов и разработке логистических решений по осуществлению транзитных и экспортно-импортных грузоперевозок.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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