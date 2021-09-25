Цифровизация - важнейший инструмент обеспечения прозрачности транзитных перевозок - министр

БАКУ /Trend/ - Цифровизация является важнейшим инструментом обеспечения прозрачности транзитных перевозок. Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в Баку, сообщает в субботу Trend.

По его словам, цифровизация также обеспечивает равные условия между перевозчиками.

"В условиях конкуренции, создаваемой соседними странами, для увеличения транзитных возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута важно оптимизировать тарифы, упростить регуляторные и таможенные процедуры для транзитных грузов", - сказал Набиев.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в своем выступлении отметил рост грузоперевозок по ТМТМ, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

"Освобождение от армянской оккупации земель Азербайджана создало новые возможности для продвижения транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан. Наша страна играет активную роль в развитии международных транспортных коридоров, расширении мультимодальной инфраструктуры", - сказал Гурбанов.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие председатель правления НК "Казахстанские железные дороги" Нурлан Сауранбаев, глава АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе, генсек объединения юридических лиц ТМТМ Рахметулла Кудайбергенов, генеральный директор Государственных железных дорог Турции Хасан Пезук, председатель АО "Международный морской торговый порт Актау" Абай Турикпембаев, председатель ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и председатель СК порт Курык Серик Ахметов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)