ПАО "КАМАЗ" обнародовало объемы поставок автотехники в Азербайджан за последние 20 лет

БАКУ /Trend/ - ПАО "КАМАЗ" с 2000 года и до сегодняшнего дня поставило в Азербайджан более пяти тысяч единиц автотехники, сообщили Trend в пресс-службе автоконцерна.

По данным пресс-службы, автомобили ПАО сегодня представлены практически во всех отраслях промышленности Азербайджана.

"Из лидеров продаж можно отметить самосвальную линейку с моделями 6520 и 65115 ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2014 года между ПАО и ПО "Гянджинский автомобильной завод" было подписано лицензионное соглашение по сборке автотехники из комплектующих.

"Это ознаменовало начало производства автомобилей КАМАЗ в Азербайджане. В настоящее время на Гянджинском автозаводе освоена сборка восьми моделей КАМАЗ, изготовление спецнадстроек для их шасси", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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