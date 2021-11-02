БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется открытие Астраханского делового центра.

Об этом сказал руководитель Регионального агентства международных связей Астраханской области РФ Владимир Головков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на портал правительства Астраханской области.

«Азербайджан для нас является одним из основных партнеров в Каспийском регионе. Туризм - перспективная сфера нашего сотрудничества. В ближайшее время планируется открытие Астраханского делового центра в Баку, одной из задач которого будет продвижение астраханского туристического продукта. Кроме того, нас связывает прямое авиасообщение, и существуют все предпосылки для развития туризма», - сказал Головков.

На онлайн-конференции также обсуждались планы развития делового и медицинского туризма со Свердловской областью, винных и гастрономических туров по винному маршруту İter Vitis - с Краснодарским краем, историко-культурного наследия - с Татарстаном, создания круизных маршрутов на Каспии - с Астраханской областью.

Кроме того, на мероприятии была представлена презентация туристического потенциала Азербайджана, в том числе Нахчывана.

Отметим, что сотрудники Агентства Азербайджана по туризму в ходе онлайн-конференции обсудили вопросы сотрудничества с российской стороной.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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