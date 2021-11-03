Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан

С 19 ноября авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха – Алматы – Доха. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Рейсы планируются выполнять с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.