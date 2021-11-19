Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в упрощении грузоперевозок через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Узбекско-туркменская рабочая группа по вопросам транспорта и логистики обсудила вопросы формирования благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа через международный морской порт Туркменбаши, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

Во встрече, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов, председатель агентства "Туркмендемирёллары" ("Железные дороги Туркменистана") Азат Атамурадов, а также представители соответствующих транспортных ведомств и организаций двух стран.

На ней также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в транспортной сфере.

В сообщении отмечается, что стороны планируют активизировать работы по Ашхабадскому соглашению со всеми участниками международного транзитно - транспортного коридора Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман.

Рабочая группа рассмотрела и вопрос возобновления работы пунктов пропуска "Ходжейли" (Узбекистан), "Кунья-Ургенч" и "Шават - Дашогуз" (Туркменистан), закрытых в связи с пандемией коронавируса.

"Чтобы обеспечить положительное решение этого вопроса, стороны договорились на следующей неделе изучить ситуацию на месте и разработать соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev