Ж/д оператор Азербайджана планирует сотрудничество по контейнерным перевозкам с одной из немецких компаний

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и немецкая компания Hamburger Hafen Logistik планируют наладить сотрудничество в сфере контейнерных перевозок.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД, этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя председателя АЖД Алирзы Сулейманова с представителями немецких компаний, ведущих деятельность в сферах транспорта, логистики и строительства.

По словам Сулейманова, азербайджанская сторона приветствует налаживание сотрудничества с Hamburger Hafen Logistik в сфере контейнерных перевозок.

«Оно может быть налажено с дочерней компанией Hamburger Hafen Logistik - Metrans по обеспечению транзита через территорию Азербайджана контейнерных грузов из Европы в Центральную Азию, Китай и в обратном направлении. Кроме того, Metrans могла бы доставлять контейнеры в морские порты Турции, а оттуда посредством дочерней компании АЖД - ADY Container отправлять их по маршруту Азербайджан - Центральная Азия - Китай», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)