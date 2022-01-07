Азербайджан продолжает осуществлять грузоперевозки автотранспортом в направлении Казахстана
БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает осуществлять грузоперевозки автомобильным транспортом в направлении Казахстана, сказали в пятницу Trend в Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
По ее данным, также азербайджанская сторона продолжает принимать наземным путем грузы из Казахстана.
"На сегодняшний день госслужба проинформировала водителей о ситуации в Казахстане и продолжает следить за событиями в этой стране", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Казахстане второго января начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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