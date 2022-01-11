Самолет Баку–Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета
БАКУ /Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) командир экипажа воздушного судна «Азербайджанских Авиалиний», выполнявшего рейс J2-251 Баку–Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Как сообщается, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:50. Пассажиры этого рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий.
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