БАКУ/Trend/ - Азербайджанский лоукостер Buta Airways снизит цены на билеты по всем направлениям, передает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«Минимальный тариф на всех направлениях азербайджанского лоукостера Buta Airways снизится до 29 евро, как это было до пандемии коронавируса. На днях об этом будет официально объявлены», - сказали в AZAL.