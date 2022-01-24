Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается

БАКУ/Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями в Стамбуле (сильный снегопад) задерживается рейс AZAL Стамбул-Баку, передает в понедельник Trend со ссылкой на AZAL.

"В настоящее время пассажиры рейса находятся в здании пассажирского терминала и будут обеспечены едой и напитками. Самолет вылетит из Стамбула, как только будет получено на это разрешение стамбульского аэропорта", - говорится в сообщении компании.