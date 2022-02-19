Обзор ключевых событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
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Известные путешественники провели пресс-конференцию по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур (ФОТО)
Помощник Президента Азербайджана встретился с зарубежными путешественниками, посетившими освобожденные территории страны (ФОТО)
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании
Магнетизм и сакральное исполнение объединили музыкантов из Азербайджана, Германии и России (ФОТО/ВИДЕО)
Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местного бизнеса с иностранным (ВИДЕО)
Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду