Необходимо увеличить число транзитных маршрутов на Каспии – представитель ирано-российской торговой палаты

БАКУ /Trend/ - Одним из необходимых шагов является увеличение числа транзитных маршрутов на Каспии.

Об этом Trend сказал в субботу заместитель председателя совместной ирано-российской торговой палаты Джалил Джалалифар.

По его словам, это может принести странам не меньше дохода, чем продажа нефти. В этом году транзит товаров через Каспий увеличился. Пока этот рост не считается значительным по сравнению с существующим потенциалом. Например, товарооборот между Россией и Индией составляет около 15 миллионов тонн в год, что говорит о наличии больших возможностей для транзита.

Джалалифар также отметил, что в порту Энзели провинции Гилан на севере Ирана в год может осуществляться перевалка 13,5 миллиона тонн грузов. Другие порты Ирана на Каспии функционируют на 30 процентов меньше своего потенциала.

По его словам, недавно Иранская каспийская судоходная компания подписала контракт на закупку трех судов. Она вынуждена приобретать подержанные суда, так как новое судно стоит более 10 миллионов долларов. Если строительство судна будет финансироваться на основе лизинговой формы, то на это потребуется 12-15 месяцев, поэтому Иран сам должен строить суда для маршрутов на Каспии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)