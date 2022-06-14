Генсек TRACECA и турецкий министр обсудили возможности страны по устойчивому развитию грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ПС МПК TRACECA Асет Асавбаев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу обсудили ключевую роль и возможности страны для обеспечения устойчивого развития автомобильных, железнодорожных и паромных перевозок.

Как сообщили во вторник Trend в TRACECA, стороны также затронули вопросы транспортного диалога для модернизации как национальных, так и региональных проектов, программ и перспектив в будущем.

В TRACECA отметили, что стороны обменялись мнениями по инициативам, утвержденным проектам и другим темам, в числе которых соглашение о едином транзитном разрешении и позиция Турции, вопрос увеличения квоты многосторонней разрешительной системы TRACECA, организация паромного сообщения с портами Грузии, РО-РО-сообщение в направлении Турция-Румыния, а также контейнеризация, упрощение процедур пересечения границ на пунктах пропуска.

Генеральный секретарь отметил важность морских перевозок по Черному и Каспийскому морям, включая концептуальное проектирование конструкции судов для осуществления морских перевозок по Каспийскому морю и определение оптимальных параметров паромов.

"Проведение анализа текущего флота стран TRACECA, включая паромы и фидерные суда, выявление т.н. "узких мест", сдерживающих развитие морских перевозок факторов – это задачи, над которыми работают наши консультанты. Кроме того, мы планируем презентовать их работу странам, прежде чем примем результат", - сказал Асавбаев.

В свою очередь участвовавший во встрече национальный секретарь TRACECA Турции Бурак Айкан отметил готовность делиться опытом и внести вклад в развитие сотрудничества, перспективного диалога TRACECA-ЕС и инициатив МТК TRACECA.