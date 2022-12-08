В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обсудили с ВБ новые проекты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов и делегация во главе с региональным директором по Южному Кавказу Всемирного банка Себастьяном Молинеусом обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО, стороны обменялись мнениями о модернизации железных дорог Азербайджана, новых региональных проектах, а также превращении страны в крупный транзитно-логистический хаб.

Кроме того, в ходе встречи Рустамов проинформировал представителей ВБ об основных направлениях плана деятельности ЗАО на следующий год.