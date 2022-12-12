Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд продолжается быстрыми темпами - Ровшан Рустамов

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд продолжается быстрыми темпами.

Об этом сказал в понедельник журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, передает Trend

По его словам, свыше 40 процентов этого маршрута уже завершены.

«На протяжении всего этого маршрута все работы по очистке мин завершены. Параллельно ведутся работы по созданию зон безопасности», - сказал он.

Рустамов сообщил, что этот маршрут также поспособствует созданию маршрута в Нахчыван.